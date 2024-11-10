Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Karaman Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu.

Kocatepe Parkı'nda başlayan anma törenlerinde, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı ve Belediye Başkanı Burcu Köksal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Konya Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliklerle devam eden programda, şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Konya'da düzenlenen tören, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcilerinin Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

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