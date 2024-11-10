Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da düzenlenen törenlerle anıldı.

        Konya'da düzenlenen tören, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcilerinin Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Konya Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliklerle devam eden programda, şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        - Aksaray

        Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Kadri Peker ve Garnizon komutanı Albay Mustafa Özcan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Caddeden geçen vatandaşlar ve mesaide olanlar saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

        Program, Aksaray Kültür Merkezi'ndeki anma etkinliğiyle devam etti.

        - Afyonkarahisar

        Kocatepe Parkı'nda başlayan anma törenlerinde, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı ve Belediye Başkanı Burcu Köksal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Törene, il protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Program, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğiyle devam etti.

        - Karaman

        Karaman'da Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen programda, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Konya Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Hacı Vehbi Şahbaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Karaman Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
        Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
        Esenler'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Esenler'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Trump ABD siyasetindeki ender liderlerden biri oldu
        Trump ABD siyasetindeki ender liderlerden biri oldu
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor

        Benzer Haberler

        Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü
        Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü
        Konya'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Konya'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Vali Akın'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Vali Akın'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Konya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü; kaza kamerada
        Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü; kaza kamerada
        Konya'da 61 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphane oldu
        Konya'da 61 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphane oldu