Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da düzenlenen törenlerle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da düzenlenen törenlerle anıldı.
Konya'da düzenlenen tören, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcilerinin Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Konya Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliklerle devam eden programda, şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
- Aksaray
Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Kadri Peker ve Garnizon komutanı Albay Mustafa Özcan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Caddeden geçen vatandaşlar ve mesaide olanlar saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu.
Program, Aksaray Kültür Merkezi'ndeki anma etkinliğiyle devam etti.
- Afyonkarahisar
Kocatepe Parkı'nda başlayan anma törenlerinde, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı ve Belediye Başkanı Burcu Köksal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene, il protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Program, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğiyle devam etti.
- Karaman
Karaman'da Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen programda, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Konya Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Hacı Vehbi Şahbaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Karaman Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu.
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