Saçmayla yaralanmış halde bulunan şahin tedavi altına alındı

Yaralı şahin, Kulu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ramazan Karakaya tarafından tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Cihanbeyli Şefliğinden gelen ekiplere teslim edildi.

Gelen ekipleri yaptıkları incelemede şahinin kanadının saçmayla yaralandığı tespit etti.

Dinek Mahallesi'nde boş arazide yaralı haldeki şahini fark eden bir çiftçi, Kulu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

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