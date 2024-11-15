Konya'da eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İsmil Mahallesi'nde tartıştığı eski eşi Bahriye Kalaycı'yı (24) 2 Kasım'da öldürdükten sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan Fatih U'nun (27) tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde savcılık talimatıyla ifadesi alındı.

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