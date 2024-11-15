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        Konya'da eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Konya'nın Karatay ilçesinde, boşandığı eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:47 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:47
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        Konya'da eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Karatay ilçesinde, boşandığı eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

        İsmil Mahallesi'nde tartıştığı eski eşi Bahriye Kalaycı'yı (24) 2 Kasım'da öldürdükten sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan Fatih U'nun (27) tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde savcılık talimatıyla ifadesi alındı.

        Zanlının ifadesinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle maktulle geçen yıl boşandıklarını söylediği öğrenildi.

        Tutuklanan zanlı, tedavisinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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