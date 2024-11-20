DOSD Meram'da "spor ve hareket" anlatıldı

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nde (DOSD) "Özel gereksinimli bireylerde hareket eğitimi ve sporun faydaları" semineri gerçekleştirildi.

DOSD Meram'da düzenlenen seminere Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer katıldı.

Beden eğitimi, egzersiz ve sporun, tüm çocuklar için ihtiyaç olduğunu vurgulayan Biçer, "Özel gereksinimli olsun olmasın tüm çocukların en temel ihtiyacı harekettir. Bu nedenle eğitim programları, özel çocuklar ve bireyler için uygun beden eğitimi ve spor uygulamaları içermelidir ve bunlar planlanırken de bu bireylerin özel ihtiyaçları dikkate alınmalıdır." dedi.