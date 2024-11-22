Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Beyşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 100. Yıl Eğitim Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, öğretmenlerin yalnızca yılda bir gün hatırlanmaması gerektiğine vurgu yaparak, “Öğretmenlerimizin değerini yalnızca bir gün değil her zaman hatırlamalıyız. Bu anlamlı günde öğrencilerimizle birlikte geleceğe nefes olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu fidanlar, geleceğe bırakacağımız en güzel miraslardan birisi olacaktır." dedi.

Beyşehir Orman İşletme Müdürü Osman Yıldırım'ın da katıldığı programda fidanlar toprakla buluşturuldu, ardından can suyu verildi. Programa şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - Beyşehir ADEM'de sergi ve kermes açılışı Beyşehir'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından düzenlenen sergi ile kermes gerçekleştirilen törenle açıldı.

Beyşehir İlçe Kaymakamlığına bağlı olarak önceki yıllarda faaliyetine başlayan ADEM’in sergisinde kursiyerler tarafından farklı branşlarda el emeği, göz nuru dökülerek özenle hazırlanan çalışmalar yer aldı. Sergi ve kermesin açılışı Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Şanal ile diğer davetli ve kursiyer ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sergide, kursiyerlerin hazırladığı el işi ürünler büyük beğeni toplarken, organizasyonun amacının hem bireysel üretkenliği artırmak hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğu vurgulandı. Programda, kursiyerlere katılım belgeleri de protokol mensupları tarafından verildi. Protokol ve davetliler daha sonra sergiyi gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

- İstişare toplantısında esnafın sorunları masaya yatırıldı Konya ve bağlı ilçelerinin esnaf ve sanatkarlarının yaşadığı sorun ve çözüm önerilerinin konuşulduğu bölgesel istişare ve değerlendirme toplantısı Beyşehir ilçesinde gerçekleştirildi. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Bilgi Merkezi (KONESOB BİLMER) tarafından Beyşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Vergi Dairesi Başkanı Recep Bora, İŞ-KUR İl Müdürü Emrah Keleş, SGK İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, KOSGEB İl Müdürü İsmail Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Üzümlü Esnaf Odaları başkanları ve farklı odaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Birlik Proje Koordinatörü Zehra Kaya katıldı.