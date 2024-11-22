Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışması ile başladı. Futbolcular, şut çalışması ile devam eden antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor ile 24 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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