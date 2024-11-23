Sarayönü'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Burada, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar yapıldı, öğrenciler tiyatro gösterisi sundu.

Hükümet konağı önünde saygı duruşu ve çelenk sunumuyla başlayan program, Ahmet Hüdai Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenle devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.