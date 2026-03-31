        Konya'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa 25 yıl hapis cezası

        Konya'da arkadaşını başına demirle vurduktan sonra pencereden atarak "intihar süsü" vermeye çalıştığı iddia edilen sanığa, 25 yıl hapis cezası verildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa İ. ile taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen Mustafa İ, olay günü birlikte alkol aldıkları Muhammed Fidancı'nın ölümüyle ilgili suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Muhammed 10 yıllık arkadaşım. Hiç sorunumuz olmadı. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Sanık avukatı ise müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğine dair dosyada yeterli delil bulunmadığını, tanık ifadesinde de tartışma kavga olmadığını, sadece düşme sesi duyulduğunu iddia etti.

        Sanığa, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığa "iyi hal" indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla düşürdü.

        - ⁠Olay

        Mustafa İ, merkez Selçuklu ilçesinde 15 Temmuz 2024'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Muhammed Fidancı'nın pencereden düştüğü ihbarında bulunmuş, hastaneye kaldırılan Fidancı, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Otopside, Fidancı'nın kafatasında 2 metrelik bir yükseklikten düşme sonucu oluşamayacağı değerlendirilen parçalı kırıklar tespit edilmiş ve evin duvarında Fidancı'ya ait DNA izlerine rastlanmıştı.

        Gözaltına alınan Mustafa İ'nin annesinin, "Oğlum, Muhammed Fidancı'nın kafasına demirle vurdu." ifadesini kullandığı öğrenilmişti.

        Yerel mahkeme "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Mustafa İ'ye 25 yıl hapis cezası vermiş, karar Konya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından "maktulün sanık tarafından yaralanması ile ölümü arasında illiyet bağının net şekilde ortaya konulması gerektiği" değerlendirmesiyle bozulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

