        Konya ve Aksaray'da milli takım coşkusu yaşandı

        Konya ve Aksaray'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yendiği karşılaşmayı dev ekranlardan izledi.

        Giriş: 01.04.2026 - 00:31 Güncelleme:
        Konya Büyükşehir Belediyesince Zafer Meydanı'nda kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuyan çok sayıda kişi, milli maç heyecanını birlikte yaşadı.

        Milli takım forması giyen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.

        Mücadelenin sona ermesiyle vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.

        - Aksaray

        Aksaray'da çok sayıda kişi karşılaşmayı Aksaray Üniversitesi yerleşkesinde bulunan konferans salonunda izledi.

        Türk bayrakları taşıyan taraftarlar, maç boyunca tezahüratta bulundu.

        Karşılaşmanın son düdüğünün ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

        Bazı vatandaşlar, maçın ardından kentte araçlarıyla tur atarak kutlama yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        İnanç Ergülen yazdı: Bir neslin çocukluk hayali!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Türkiye 5G'ye geçti
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Benzer Haberler

        Kulu'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
        Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Konya'da B-Reçete bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Konya'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa 25 yıl hapis cezası
        Konya'dan kısa kısa
        Konyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
