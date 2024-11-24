GÜNCELLEME - Konya'da kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan bazı yollar açıldı

Konya'da kar yağışı nedeniyle iki yönlü ulaşıma kapanan bazı yolların yeniden açıldığı duyuruldu.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı, tipi ve fırtınanın sebep olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yer yer meydana gelen aksamaların bazı yollarda giderildiği bildirildi.

Açıklamada, Konya-Ankara kara yolunun Konya-Altınekin bölümü, Konya-Afyonkarahisar kara yolu ile Konya-Antalya kara yolunun Konya-Seydişehir kısmının her iki istikamette araç trafiğine açıldığı belirtildi.