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        Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:46
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        Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Aday Öğretmen Hafize Nilay Gürbüz ve emekli öğretmen Mehmet Emin Karataş'ın konuşmalarının ardından kürsüye gelen Konya Valisi İbrahim Akın, öğretmenliğin, geçmişten günümüze "peygamber mesleği" gibi görüldüğünü söyledi.

        Toplumların geleceğini belirleyen en kritik alanlardan birisi olan eğitimin, öğrencilerin fıtratındaki potansiyeli keşfetmek ve bunu geliştirebileceği ortamı ona sunmak olduğunu dile getiren Akın, "Nasıl ki birbirinden farklı renkleri ve kokularıyla çiçekler doğayı zenginleştiriyorsa, öğrenciler de benzersizlikleriyle toplumu güzelleştirir. Onları birbirinden değerli kılan şey, her çocuğun eşsiz bir dünyayı içinde taşımasıdır. Evet, insan yeryüzünün en değerli varlığı ve Yaradan'ın emanetidir." dedi.

        AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, ilk insandan günümüze kadar en önemli çalışmanın eğitim öğretim çalışmaları olduğunu belirtti.

        Öğretmenliğin bir ihtisas mesleği olduğunu kaydeden Selvi, hükümetleri döneminde öğretmenlere karşı şiddeti önlemeye yönelik kanunda birtakım düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de tüm meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Öğretmenler, sadece öğrencilerine değil, toplumun her kesimine rehberlik eden bütün bir topluma yol gösteren gönül elçileridir. Unutulmamalıdır ki tarih boyunca yaptıkları ve yazdıklarıyla iz bırakmış bütün liderlerin ve ilim adamlarının ardında, öğretmenlerin rehberliği söz konusudur. Sultan Alparslan'dan Selahaddin Eyyubi'ye, Sultan Fatih'ten Mustafa Kemal Atatürk'e, Mevlana'dan Akşemsettin'e, Mehmet Akif'ten Sezai Karakoç'a kadar nice önemli ismin fikir ve aksiyon dünyaları, öğretmenlerin rehberliğinde şekillenmiştir." diye konuştu.

        Öğrenciler arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından program 9 emekli öğretmene Vali Akın tarafından Hizmet Şeref Belgesi verilmesiyle devam etti.

        Program, adaylığı kaldırılan 12 öğretmenin yemin töreni ve Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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