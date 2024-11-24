Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden G.Y, O.Ö. ve M.S. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve kabul etmek suçlarından işlem yapıldı.

Uyuşturucunun park halinde bulunan bir aracın lastiklerine gizlendiğini belirleyen ekipler, M.S.E. ve M.S'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında ve adreste bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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