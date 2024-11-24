Sarayönü'nde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Konya'nın Sarayönü ilçesinde akşam saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde akşam saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.
Gün içinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin de etkisiyle ilçede ulaşım yer zorlukla sağlanıyor.
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