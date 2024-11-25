Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Karatay'da yeni Aile Sağlık Binası açıldı

        Karatay Belediyesi'nin arsa alanının tahsis ettiği ve İsmail Nükte tarafından yapılan Karatay Hatice–Faik Aile Sağlığı Merkezi binası hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:44 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karatay'da yeni Aile Sağlık Binası açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karatay Belediyesi'nin arsa alanının tahsis ettiği ve İsmail Nükte tarafından yapılan Karatay Hatice–Faik Aile Sağlığı Merkezi binası hizmete girdi.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çimenlik Mahallesi'nde vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmetleri verecek merkezin açılışında, sağlık yatırımlarının devam edeceğini vurguladı.

        Kılca, "Binanın içerisinde 8 hekim odamız var. 8 sağlık çalışanı odası, aşılama odası, bebek bakım odası, gebe izleme odası, tıbbı müdahale odaları, laboratuvar, eğitim ve toplantı odaları, otoparkı, mescidi ile örnek tesis oldu. İlçemize çok yakıştı. Sağlık merkezimizin açılması ile vatandaşlarımız buradan doğrudan ilk basamak sağlık hizmetlerini almış olacaklar." dedi.

        Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, sağlık merkezinin yaklaşık 25 bin nüfusa hizmet edebileceği bir alanda planlandığını ifade etti.

        İsmail Nükte de aile sağlık merkezinin hayırlara vesile olmasını diledi.

        Yapılan duanın ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, tesisi gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?

        Benzer Haberler

        Akşehir'de Öğretmenler Günü kutlandı
        Akşehir'de Öğretmenler Günü kutlandı
        Kulu'da Öğretmenler Günü kutlandı
        Kulu'da Öğretmenler Günü kutlandı
        Yaralı halde bulunan atmaca tedavi edilecek
        Yaralı halde bulunan atmaca tedavi edilecek
        Konya'da iki doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı
        Konya'da iki doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı
        Konya'da 18 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
        Konya'da 18 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
        GÜNCELLEME - Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
        GÜNCELLEME - Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli