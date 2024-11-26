Konya-Ankara kara yolunda yoğun sis etkili oldu

Ayrıca bölgede Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam etti.

Ankara-Konya kara yolu Kulu kavşağında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

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