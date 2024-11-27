Eski nişanlısının yüzüne kimyasal sıvı atan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

Konya'nın Çumra ilçesinde eski nişanlısının yüzüne yanıcı kimyasal sıvı atıp kaçan sanık, hakkında verilen 15 yıl hapis cezası kararının İstinaf Mahkemesince bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin sanık hakkında "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasının az olduğu kanaatiyle kararın bozulmasının ardından aynı mahkemede görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sabit T. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair hazırlanan, İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nin raporunun dava dosyasına dahil edildiği belirtildi.

Sanık Sabit T'nin akli dengesinin yerinde olduğu kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Sabit T'nin yapılan muayenesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasında, cezai sorumluluğunu müessir, kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede, herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Sabit T'nin bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir."