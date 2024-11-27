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        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal sıvı atan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

        Konya'nın Çumra ilçesinde eski nişanlısının yüzüne yanıcı kimyasal sıvı atıp kaçan sanık, hakkında verilen 15 yıl hapis cezası kararının İstinaf Mahkemesince bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:16 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:16
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        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal sıvı atan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı
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        Konya'nın Çumra ilçesinde eski nişanlısının yüzüne yanıcı kimyasal sıvı atıp kaçan sanık, hakkında verilen 15 yıl hapis cezası kararının İstinaf Mahkemesince bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

        Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin sanık hakkında "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasının az olduğu kanaatiyle kararın bozulmasının ardından aynı mahkemede görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sabit T. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair hazırlanan, İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nin raporunun dava dosyasına dahil edildiği belirtildi.

        Sanık Sabit T'nin akli dengesinin yerinde olduğu kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

        "Sabit T'nin yapılan muayenesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasında, cezai sorumluluğunu müessir, kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede, herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Sabit T'nin bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir."

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Çumra ilçesi Bardakçı Mahallesi'nde, Sabit T. 19 Haziran 2022'de evine gittiği eski nişanlısı Merve K'nin üzerine yanıcı kimyasal sıvı atıp kaçmıştı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Merve K, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, Ilgın ilçesinde yakalanan sanık tutuklanmıştı.

        İddianamede, sanık Sabit T'nin "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Sabit T, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, mağdur Merve K'nin avukatının karara itirazı sonrası, dosyayı yeniden inceledi ve yerel mahkemenin sanık Sabit T'ye "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verdiği 15 yıl hapis cezasının az olduğu kanaatine vararak kararı bozmuş, sanık hakkında akıl sağlığına ilişkin rapor hazırlanmasını istemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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