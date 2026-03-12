Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da hijyen koşulları yetersiz olan hayvancılık işletmesi hakkında suç duyurusu

        Konya'da, hijyen koşullarının yetersiz olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılan hayvancılık işletmesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 20:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da hijyen koşulları yetersiz olan hayvancılık işletmesi hakkında suç duyurusu

        Konya'da, hijyen koşullarının yetersiz olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılan hayvancılık işletmesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesindeki bir hayvancılık işletmesinde çekildiği tespit edilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin ardından çalışma başlattı.

        İşletmenin bulunduğu adrese giden ekipler, yaptıkları denetimde, işletmede herhangi bir hayvanın bulunmadığını, besi süreleri tamamlanan büyükbaşların satıldığını, son dönemde kentte etkili olan yağışlar sırasında temizlik çalışmalarının istenilen düzeyde gerçekleştirilemediğini tespit etti.

        Denetim kapsamında, gerekli temizlik çalışmaları yaptırılarak, işletmenin hayvan sağlığı ve hijyen koşulları açısından uygun hale getirilmesi için gerekli tedbirler alındı.

        İncelemelerin ardından Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işletme hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Mart kurak bayram yağışlı
        Mart kurak bayram yağışlı
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?

        Benzer Haberler

        Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
        Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
        Karapınar'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Karapınar'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Konya'da hafif ticari araca çarpan motosikletli kurye öldü
        Konya'da hafif ticari araca çarpan motosikletli kurye öldü
        Suğla Gölü'nde balık sezonu bereketli geçiyor
        Suğla Gölü'nde balık sezonu bereketli geçiyor
        Yunak Belediye Başkanı Günaltay'dan mahalle ziyaretleri
        Yunak Belediye Başkanı Günaltay'dan mahalle ziyaretleri