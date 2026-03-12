Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir ilçesinde bir ilkokulda sağlık taraması gerçekleştirildi.



Seydişehir Devlet Hastanesi'nde görevli uzman sağlık personeli tarafından ETİ Alüminyum Emine Cengiz İlkokulu'nda skolyoz ve duruş bozuklukları taraması yapıldı.



Kontrollerle, erken teşhisin sağlanmasının ve öğrencilerin sağlıklı gelişimine katkı sunulmasının amaçlandığı belirtildi.



Kurum yetkilileri de hastane personeline teşekkür etti.



- Seydişehir'de öğrencilerin atletizm ve judoda başarı



Seydişehir ilçesinde ortaokul öğrenciler, Konya'daki Küçükler Atletizm ve Judo müsabakalarında 16 madalya ile 2 kupa kazandı.



Okul Müdürü Mehmet Günay, başarı elde eden öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

