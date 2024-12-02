Beyşehir'de ev yangını

Gelen ekipler, hızla bir yandan yoğun dumanla kaplanan binadakileri tahliye ederken bir yandan da dairenin mutfağında çıkan yangına müdahale etti.

Binadan yükselen dumanı fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine, adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangın hasara neden oldu.

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