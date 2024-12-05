Vali İbrahim Akın, Altınekin'i ziyaret etti

Esnafı da ziyaret eden Akın, Altınekin Belediye Başkan Fatih Orhan'dan belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra muhtarlarla bir araya gelen Akın, talepleri dinledi.

Hükümet Konağı'nda gerçekleşen ziyarette, ilçede devam eden kamu ve özel sektör yatırımları konuşuldu.

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