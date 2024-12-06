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        Konya'da gazetecilere enerji şirketi tesisi gezdirildi

        Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Konya'da basın gezisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:20 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:20
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        Konya'da gazetecilere enerji şirketi tesisi gezdirildi
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        Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Konya'da basın gezisi düzenledi.

        Meram'da gerçekleştirilen geziye katılan ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, dağıtım şirketlerinin bir yıl içinde yaklaşık 2,2 miyar dolarlık yatırım yaptıklarını söyledi.

        Türkiye'de yaklaşık 1,50 milyon kilometrelik hattın her türlü hava şartlarında işletildiğine dikkati çeken Erdoğan, öğrencilere yönelik sektörde staj ve iş başı imkanının da bulunduğunu kaydetti.

        Programa katılan gazeteciler, dernek üyeleriyle enerji tesisini gezdi.

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