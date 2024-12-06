Konya'da gazetecilere enerji şirketi tesisi gezdirildi

Türkiye'de yaklaşık 1,50 milyon kilometrelik hattın her türlü hava şartlarında işletildiğine dikkati çeken Erdoğan, öğrencilere yönelik sektörde staj ve iş başı imkanının da bulunduğunu kaydetti.

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