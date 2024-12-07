Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin tanıtım toplantısı yapıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 751. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık'ta Konya'da düzenlenecek törenler kapsamında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Program kapsamında kente gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Taş Bina'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Konya'nın dünyaya armağanı olan ilim, irfan ve hikmetin sembolü Mevlana'nın vuslat yıldönümü dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Alpaslan, 17 Aralık'a kadar sürecek Şebiarus törenlerinde Hz. Mevlana'nın bu kutlu yolculuğuna hep birlikte çıkacaklarını belirtti.

Bu yıl törenlerin "Muhabbet Vakti" temasıyla düzenlendiğini anımsatan Alpaslan, "Bu gün zulümlerin, savaşların, adaletsizliklerin yaşandığı bir dünyadayız. Bunlardan kurtulmak için Mevlana'nın öğretilerine fazlasıyla ihtiyacımız var." dedi.

Bakanlık olarak, tüm kurum ve kuruluşlarla bu önemli mirası tanıtmaya ve yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayan Alpaslan, "Paydaşlarımızla bu yıl da törenler vesilesiyle Kur'an-ı Kerim tilavetleri, tasavvuf müziği konserleri, Mesnevi sohbetleri, konferanslar ve sergiler gibi programlar bizleri bekliyor" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da programların 17 Aralık'a kadar, sema mukabeleleri ve birbirinden güzel etkinliklerle dolu dolu geçeceğini anlattı.