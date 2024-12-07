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        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin tanıtım toplantısı yapıldı

        Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 751. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık'ta Konya'da düzenlenecek törenler kapsamında tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 18:38 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:38
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        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin tanıtım toplantısı yapıldı
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        Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 751. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık'ta Konya'da düzenlenecek törenler kapsamında tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Program kapsamında kente gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Taş Bina'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Konya'nın dünyaya armağanı olan ilim, irfan ve hikmetin sembolü Mevlana'nın vuslat yıldönümü dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Bu yıl törenlerin "Muhabbet Vakti" temasıyla düzenlendiğini anımsatan Alpaslan, "Bu gün zulümlerin, savaşların, adaletsizliklerin yaşandığı bir dünyadayız. Bunlardan kurtulmak için Mevlana'nın öğretilerine fazlasıyla ihtiyacımız var." dedi.

        Alpaslan, 17 Aralık'a kadar sürecek Şebiarus törenlerinde Hz. Mevlana'nın bu kutlu yolculuğuna hep birlikte çıkacaklarını belirtti.

        Bakanlık olarak, tüm kurum ve kuruluşlarla bu önemli mirası tanıtmaya ve yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayan Alpaslan, "Paydaşlarımızla bu yıl da törenler vesilesiyle Kur'an-ı Kerim tilavetleri, tasavvuf müziği konserleri, Mesnevi sohbetleri, konferanslar ve sergiler gibi programlar bizleri bekliyor" diye konuştu.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da programların 17 Aralık'a kadar, sema mukabeleleri ve birbirinden güzel etkinliklerle dolu dolu geçeceğini anlattı.

        Anma törenleri kapsamında Konya'nın manevi iklimini doya doya yaşayacaklarını aktaran Altay, şunları kaydetti:

        "Mevlana'nın evrensel mesajlarını, gönüllerde bıraktığı izlerle hala güçlü bir şekilde hissediyoruz. Konya olarak, her yıl Onun 'gel' çağrısına vefa gösterip, gelen on binlerce sevenini ağırlıyoruz. Bu yıl 'Muhabbet Vakti' temasıyla gerçekleştirilecek sema törenleri ve onlarca etkinliğin, Hazreti Mevlana'nın ve düşüncelerinin daha iyi anlaşılmasına vesile olması en büyük temennimizdir. Bu vesileyle, dünya üzerindeki zulümlerin son bulmasını, barış ve kardeşlik ikliminin, Mevlana'nın anlayışı ışığında yeniden tesis edilmesini ümit ediyorum. Başta Filistin olmak üzere tüm dünyada barışın sağlanmasını, kardeşlik rüzgarları esmesini ve masum insanları katleden soykırımcıların gereken cezayı almasını temenni ediyorum."

        Tanıtım toplantısına Konya Valisi İbrahim Akın, Uluslararası Mevlana Fakfı Başkanı Esin Çelebi Bayru, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yünden ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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