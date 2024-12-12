Konya'da bir avukat ile katibi dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı
Konya'da yargılanan kişiyi cezadan kurtarabileceğini söyleyerek yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat ile katibi tutuklandı.
Konya'da yargılanan kişiyi cezadan kurtarabileceğini söyleyerek yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat ile katibi tutuklandı.
İddiaya göre, avukat M.D. ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanığı, alacağı cezadan kurtarabileceğini söyleyerek yakınlarından 100 bin lira aldı.
Bir süre sonra dolandırıldıklarını düşünen kişiler, polise şikayette bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık talimatıyla avukat M.D. ve katip S.B'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.