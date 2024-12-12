Konya'da bir avukat ile katibi dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık talimatıyla avukat M.D. ve katip S.B'yi gözaltına aldı.

İddiaya göre, avukat M.D. ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanığı, alacağı cezadan kurtarabileceğini söyleyerek yakınlarından 100 bin lira aldı.

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