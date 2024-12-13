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        Konya'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 20:28 Güncelleme: 13.12.2024 - 20:28
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        Konya'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        D.B.C. idaresindeki 42 AHM 099 plakalı otomobil, Seyitharun Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan A.Y'ye çarptı. Yaralanan A.Y. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Aynı cadde üzerinde M.K'nin kullandığı 42 ASN 316 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.E.A. ile kardeşi Y.E.A'ya çarptı.

        Suriye uyruklu iki çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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