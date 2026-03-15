Konya'da 11 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Konya'nın da aralarında olduğu 9 ilde işlediği 11 suçtan aranan şüpheli gözaltına alındı.



Konya İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında Konya, Ankara, Kastamonu, Diyarbakır, Samsun, Aydın, Kahramanmaraş, Manisa ve Tekirdağ illerinde karıştığı olaylar nedeniyle arandığı belirlenen şüpheli S.T'nin (48) Selçuk Üniversitesi Hastanesi yakınlarında olduğu tespit edildi.



Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.



Zanlının "bilişim sistemleri suretiyle dolandırıcılık, kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık, kasten yaralama" suçları başta olmak üzere toplam 11 ayrı dosyadan arandığı öğrenildi.



