Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da trafik levhasına çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Konya'nın Derebucak ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak trafik levhasına çarpması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 20:44 Güncelleme: 15.12.2024 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da trafik levhasına çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Derebucak ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak trafik levhasına çarpması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Mustafa A. idaresindeki 07 BCM 92 plakalı otomobil, Beyşehir'den Antalya yönüne seyir halinde iken Derebucak ilçesinde devlet hastanesi yakınlarında kontrolden çıktı.

        Refüje çıkarak trafik levhasına çarpan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Meliha A, Rabia A, Ömer Faruk A, Zarife A. ile G.K. (4) yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kırmızı kart ve goller var!
        Kırmızı kart ve goller var!
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler

        Benzer Haberler

        Bangladeş Ankara Büyükelçisi Anamul Haq Beyşehir'de
        Bangladeş Ankara Büyükelçisi Anamul Haq Beyşehir'de
        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etki...
        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etki...
        Beyşehir'de "Kurtuluşun Kadınları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Beyşehir'de "Kurtuluşun Kadınları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren, trafiktek...
        Harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren, trafiktek...
        Konya'da trafikte çıkan kavgada bıçaklanan genç taksici öldü
        Konya'da trafikte çıkan kavgada bıçaklanan genç taksici öldü
        Dünyaca ünlü kişilerin hayranlığı Mevlana'ya merakı artırıyor
        Dünyaca ünlü kişilerin hayranlığı Mevlana'ya merakı artırıyor