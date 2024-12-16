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        Akşehir'de "Gökyüzünden tarıma dokunuş, Akşehir'in İHA-1 pilotları" projesi başladı

        Akşehir ilçesinde Mevlana Kalkınma Ajansının 2024 yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek programı kapsamında "Gökyüzünden tarıma dokunuş, Akşehir'in İHA-1 pilotları" projesi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:56 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:38
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        Akşehir'de "Gökyüzünden tarıma dokunuş, Akşehir'in İHA-1 pilotları" projesi başladı
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        Akşehir ilçesinde Mevlana Kalkınma Ajansının 2024 yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek programı kapsamında "Gökyüzünden tarıma dokunuş, Akşehir'in İHA-1 pilotları" projesi başladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Şefi Tayfur Ünal tarafından yürütülüyor.

        Proje kapsamında, Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören tarım alanı öğrencileri ve mezunları öncelikli olarak seçildi. Katılımcılar, İHA-1 Ticari Pilot teorik ve uygulamalı eğitimleri alarak, zirai dron uygulamalarında gübreleme, pestisit uygulaması ve görüntü alma gibi teknikleri deneyimleyecek.

        Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, Ticari İHA-1 pilotluk ehliyeti almaya hak kazanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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