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        Sarayönü Belediyesi altyapı çalışmaları için taş ocağı aldı

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde belediye tarafından devralınan taş ocağı ilçenin altyapı çalışmalarında kullanılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:52 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:24
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        Sarayönü Belediyesi altyapı çalışmaları için taş ocağı aldı
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        Konya'nın Sarayönü ilçesinde belediye tarafından devralınan taş ocağı ilçenin altyapı çalışmalarında kullanılacak.

        İlçenin yol yapım ve bakım çalışmalarında kullanılacak olan taş ocağı, aynı zamanda çevre il ve ilçelerden gelecek talepler içinde üretim yapması amaçlanıyor.

        Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç projeyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha önce özel sektör tarafından işletilen, yaklaşık 99 hektarlık bir alan üzerinde bulunan taş ocağını belediye olarak devraldık. Şu an için 2 şoför, 1 iş makinesi operatörü, 1 konkasör operatörü, bir kantarcı ve bekçiler olmak üzere toplamda 10 kişi çalışacak. Günlük üretim kapasitemiz 500 tona kadar ulaşacak." dedi.

        İlçenin altyapı çalışmalarında önemli bir katkı sağlaması beklenen taş ocağıyla, Sarayönü'nün tüm yol yapım ve bakım ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.​​​​​​​

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        Galeri

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