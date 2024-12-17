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        Mevlana Müzesi'nde Şebiarus töreni öncesi yoğunluk yaşanıyor

        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Mevlana Müzesi çevresinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:59 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:56
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        Mevlana Müzesi'nde Şebiarus töreni öncesi yoğunluk yaşanıyor
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        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Mevlana Müzesi çevresinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Bu yıl "Muhabbet Vakti" temasıyla düzenlenen törenler için kente gelen turistler, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, Hazreti Mevlana'nın sandukası önünde dua etti.

        Mevlana Meydanı'nda vakit geçiren turistler, Mevlana Müzesi ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesince meydana kurulan çadırda turistlere çay ve lokma ikram edildi.

        Müzeyi ziyaret eden Arif Acar, Hazreti Mevlana hakkında bilgi sahibi olduklarını belirterek, "Burada bana adeta okyanus açıldı. Kendimi çok huzurlu ve mutlu hissediyorum." dedi.

        Turistler, Mevlana Müzesi ziyaretlerinin ardından Mevlana Meydanı'ndaki hediyelikler ile ney gibi ürünlere yönelerek alışveriş yaptı.

        7 Aralık'ta "Muhabbet Vakti" temasıyla başlayan Mevlana'yı anma törenleri, bu akşam düzenlenecek Şebiarus gecesi programıyla son bulacak.

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