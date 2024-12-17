TBMM Başkanı Kurtulmuş Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Kurtulmuş, ayrıca Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği ziyarette Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua etti, müzedeki vatandaşlarla sohbet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.