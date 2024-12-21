Konya'da yüksekten düşen çocuk yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yüksekten düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yüksekten düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.
Hacıarmağan Mahallesi'ndeki 4 katlı bir iş merkezinde klima motor montajı yapan 15 yaşındaki M.C, pencere mermerinin kırılması sonucu bitişiğindeki binanın birinci katındaki boşluğa düştü.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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