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        Konya'da yüksekten düşen çocuk yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yüksekten düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:16 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:24
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        Konya'da yüksekten düşen çocuk yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yüksekten düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Hacıarmağan Mahallesi'ndeki 4 katlı bir iş merkezinde klima motor montajı yapan 15 yaşındaki M.C, pencere mermerinin kırılması sonucu bitişiğindeki binanın birinci katındaki boşluğa düştü.

        İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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