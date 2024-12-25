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        TİMAV ve ÖNDER'den tiyatro haberlerine tepki

        Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ve ÖNDER Konya Şubesi başkanları, Konya'da bir İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyununa yönelik bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:43 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:43
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        TİMAV ve ÖNDER'den tiyatro haberlerine tepki
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        Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ve ÖNDER Konya Şubesi başkanları, Konya'da bir İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyununa yönelik bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere tepki gösterdi.

        TİMAV Genel Başkanı Sami Bayrakcı yaptığı yazılı açıklamasında, gazetecilikteki en temel şartlardan birinin haberin kaynağını araştırılması olduğunu söyledi.

        Bazı kesimlerin imam hatiplere yönelik asılsız ve karalayıcı kampanya derdine düştüklerini aktaran Bayrakcı, "Okulumuzda yapılan etkinliğin söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi IŞİD kıyafeti, selefi, cihatçı gibi konulu bir müsamere ile yakından uzaktan ilgisi yoktur. Sözcük aralarında algı oluşturmaya yönelik ifadeler kullanarak sayısız başarılara imza atmış güzide bir eğitim yuvasını karalamaya çalışmak olsa olsa İmam Hatip hazımsızlığıdır." ifadelerini kullandı.

        Önder Konya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mesut Aygül de yaptığı yazılı açıklamada Konya'da Tahir Büyükkörükçü İmam Hatip Lisesi'ndeki "Arapça Günü" münasebetiyle öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyunu üzerinden kurumun tartışma zeminine çekildiğini dile getirdi.

        İftira niteliğindeki sosyal medya paylaşımı üzerinden organize hareketle İmam Hatip Okulları'na karşı olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığını aktaran Aygül, şunları kaydetti:

        "İmam Hatip Okullarımıza saldırmaları, 28 Şubat sürecinin köhne zihinlerde hala kaybolmadığını göstermektedir. Okulumuz, Türkiye'nin en başarılı okullarından biridir. Okulumuzda oynanan tiyatronun konusunun terör örgütleriyle bağdaştırılması, sahne kıyafetlerinin yine bu şekilde terör kıyafeti şeklinde lanse edilmesini kabul etmiyor ve reddediyoruz."

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