Sarayönü'nden Suriye'ye yardım tırı gönderildi
Konya'nın Sarayönü ilçesinden, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır un yola çıktı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinden, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır un yola çıktı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sarayönü Şubesi öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 26 ton un yüklü tır için Çarşı Camisi önünde tören düzenlendi.
Yapılan duanın ardından tır, Suriye'ye uğurlandı.
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