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        Sarayönü'nden Suriye'ye yardım tırı gönderildi

        Konya'nın Sarayönü ilçesinden, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır un yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:06 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:42
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        Sarayönü'nden Suriye'ye yardım tırı gönderildi
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        Konya'nın Sarayönü ilçesinden, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır un yola çıktı.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sarayönü Şubesi öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 26 ton un yüklü tır için Çarşı Camisi önünde tören düzenlendi.

        Yapılan duanın ardından tır, Suriye'ye uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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