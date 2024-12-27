Sarayönü'nden Suriye'ye yardım tırı gönderildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sarayönü Şubesi öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 26 ton un yüklü tır için Çarşı Camisi önünde tören düzenlendi.

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