Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Isınma hareketleriyle devam eden idmanda oyuncular, gruplara ayrılarak çabukluk ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman salonda yenilenme çalışmasıyla başladı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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