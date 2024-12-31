Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra dönüşümlü olarak 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi. Bitiricilik ve taktik çalışmayla devam eden antrenman, 10'a 10 oyunla sona erdi.