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        Seydişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:31 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:31
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        Seydişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

        V.E. idaresindeki 42 ALU 249 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Maden yolu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü V.E olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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