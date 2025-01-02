Konya'da aracıyla asayiş uygulaması yapan polise çarpan şüpheli tutuklandı
Konya'da asayiş uygulaması yapan polise aracıyla çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Konya'da asayiş uygulaması yapan polise aracıyla çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Olayın ardından yakalanan İ.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kentte 1 Ocak'ta yapılan asayiş uygulamasında polisin "dur" ihtarına uymayan İ.Y. aracıyla polis memuru M.K'ye çarpıp kaçtıktan sonra yakalanmış, hafif yaralanan polis memuru Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
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