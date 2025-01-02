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        Konya'da aracıyla asayiş uygulaması yapan polise çarpan şüpheli tutuklandı

        Konya'da asayiş uygulaması yapan polise aracıyla çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:36
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        Konya'da aracıyla asayiş uygulaması yapan polise çarpan şüpheli tutuklandı
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        Konya'da asayiş uygulaması yapan polise aracıyla çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Olayın ardından yakalanan İ.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kentte 1 Ocak'ta yapılan asayiş uygulamasında polisin "dur" ihtarına uymayan İ.Y. aracıyla polis memuru M.K'ye çarpıp kaçtıktan sonra yakalanmış, hafif yaralanan polis memuru Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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