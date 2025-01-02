Konya ve çevre illerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Selçuklu Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti. Programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Camilerde saf tutan cemaat yatsı namazını kılıp dua etti. Programın ardından, belediye tarafından cemaate kandil simidi dağıtıldı.

Karaman'da ise İl Müftülüğünce düzenlenen programda kentteki camilerde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Aksaray'da da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.

Konya'da Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen programda, İl Müftüsü Ali Öge'nin sohbetinin ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da camilerde, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

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