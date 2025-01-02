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        Konya ve çevre illerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi

        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da camilerde, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 20:31 Güncelleme: 02.01.2025 - 20:31
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        Konya ve çevre illerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi
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        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da camilerde, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Konya'da Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen programda, İl Müftüsü Ali Öge'nin sohbetinin ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

        Programda, namaz sonrası cemaate ikramlarda bulunuldu.

        - Aksaray

        Aksaray'da da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.

        Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

        - Karaman

        Karaman'da ise İl Müftülüğünce düzenlenen programda kentteki camilerde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        Camilerde saf tutan cemaat yatsı namazını kılıp dua etti. Programın ardından, belediye tarafından cemaate kandil simidi dağıtıldı.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.

        Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

        Selçuklu Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti. Programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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