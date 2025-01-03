Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir ilçesinde halk ekmek fabrikasında deneme üretimine başlandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, fabrikada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bugünden itibaren fabrikada üretilen ekmeklerin dağıtımına başladıklarını anlatan Bayındır, "Fabrika tek vardiyada 17 bin 500, iki vardiyada ise 35 bin ekmek üretim kapasitesine sahip. Tesisler modern hijyen standartlarına uygun olarak faaliyet gösterecek." diye konuştu.