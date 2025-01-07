Konya'da para karşılığı 7 bini aşkın reçete yazdığı iddia edilen psikiyatrist hakim karşısında
Konya'da özel muayenehanesinde para karşılığı 7 binden fazla uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçetesi yazdığı iddia edilen psikiyatrist ve bağlantılı olduğu öne sürülen 73 sanığın yargılanmasına başlandı.
Konya'da özel muayenehanesinde para karşılığı 7 binden fazla uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçetesi yazdığı iddia edilen psikiyatrist ve bağlantılı olduğu öne sürülen 73 sanığın yargılanmasına başlandı.
3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi'nin konferans salonunda yapılan duruşmaya tutuklu sanık psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman ile diğer 20 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Karaduman, savunmasında insanları uyuşturucudan uzak tutmaya çalıştığını öne sürdü.
Doktorların az sayıda bir kısmının yakınlarına ve tanıdıklarına reçete yazdığını savunan Karaduman, "Benim de reçete yazdığım insanlar güvendiğim, tanıdığım insanlardı. Hatta bazıları da eski hastalarımdı. Ben bu işi ticaret olarak yapmıyordum. İnsanları tedavi etmek, uyuşturucudan kurtarmak istiyordum." ifadesini kullandı.
İfadesi alınan diğer sanıklar, doktor Karaduman'a para karşılığı reçete yazdırıp uyuşturucu özelliği olan hapları aldıklarını ancak ticaretini yapmayıp hapları kendileri kullandıklarını savundu.
Sanık Enes K, Karaduman'a 12 kez para göndermesinin sorulması üzerine, "Ben, yaşım yetmediği için bazı aile yakınlarım üzerine reçete yazdırıyordum. Kaç kez yazdırdığımı hatırlamadığım için daha önce 1-2 kez yazdırdığımı söylemiştim ifademde." beyanında bulundu.
Sanık Harun A, "Ben Karaman'da esnafım. Daha önce esrar kullandım ve bırakmak için tedavi gördüm. Panik, kaygı gibi problemlerim olduğu için bu doktoru buldum, ilaç yazdırdım. Daha sonra aile yakınlarımın üzerine de yazdırdım. Bu ilaçları kendim kullandım. Ticaretini yapmadım." ifadelerini kullandı.
Sanık Serdar K, üzerine demir kapı düştükten sonra yaşadığı ağrılar nedeniyle ilaç kullanmaya başladığını, zamanla kullanım dozunu artırdığı için artık reçeteyle alamayınca sanık Mehmet K'ye ulaştığını öne sürerek, "Mehmet K. bana aracılık yaptı. Kimlik bilgilerimi verdim, ilaç yazdılar. Ben Mehmet'i arıyordum, o da bana reçete numarasını atıyordu. Hapları hep aynı eczaneden aldım." dedi.
Mahkeme Başkanı, sanıkların çelişkili ifadeleri üzerine, "İlaçları kendim kullandım" beyanında bulunanlardan bazılarına 2-3 gün, bazılarına 5-6 gün arayla tekrar tekrar reçete yazıldığına ilişkin somut delillerin dosyada bulunduğunu kaydetti.
Para karşılığı insanların kimlik bilgilerini sanık Mehmet K'ye gönderdiği gerekçesiyle yargılanan Sedef Y. de "Mehmet K. bir gün bana 'T.C. kimlik numaranı atar mısın' deyince ben bunu patronum Fatma D'ye sordum. Kendisi bana 'Göndereceksin' dediği için 15-20 kişinin kişisel verisini Mehmet'e verdim. Bundan sonra Mehmet benim hesabıma 17 bin lira para gönderdi ama ben bu parayı Fatma D'nin hesabına attım. Ben bu suçun içinde değilim. Uyuşturucu da hiç kullanmadım." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık beyanlarının ardından tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24 Nisan 2024'te psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ın, özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaşmış, şüphelilerin, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığını ve ticaretini yaptığını saptamıştı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında doktor Karaduman'ın da bulunduğu 36 kişi tutuklanmış, 15 kişi de adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı.
Karaduman ile 6'sı farklı suçlardan 21'i tutuklu toplam 74 sanık hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açılmıştı.
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