Konya'da para karşılığı 7 bini aşkın reçete yazdığı iddia edilen psikiyatrist hakim karşısında

Konya'da özel muayenehanesinde para karşılığı 7 binden fazla uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçetesi yazdığı iddia edilen psikiyatrist ve bağlantılı olduğu öne sürülen 73 sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi'nin konferans salonunda yapılan duruşmaya tutuklu sanık psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman ile diğer 20 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Doktorların az sayıda bir kısmının yakınlarına ve tanıdıklarına reçete yazdığını savunan Karaduman, "Benim de reçete yazdığım insanlar güvendiğim, tanıdığım insanlardı. Hatta bazıları da eski hastalarımdı. Ben bu işi ticaret olarak yapmıyordum. İnsanları tedavi etmek, uyuşturucudan kurtarmak istiyordum." ifadesini kullandı.

Sanık Enes K, Karaduman'a 12 kez para göndermesinin sorulması üzerine, "Ben, yaşım yetmediği için bazı aile yakınlarım üzerine reçete yazdırıyordum. Kaç kez yazdırdığımı hatırlamadığım için daha önce 1-2 kez yazdırdığımı söylemiştim ifademde." beyanında bulundu.

İfadesi alınan diğer sanıklar, doktor Karaduman'a para karşılığı reçete yazdırıp uyuşturucu özelliği olan hapları aldıklarını ancak ticaretini yapmayıp hapları kendileri kullandıklarını savundu.

Sanık Harun A, "Ben Karaman'da esnafım. Daha önce esrar kullandım ve bırakmak için tedavi gördüm. Panik, kaygı gibi problemlerim olduğu için bu doktoru buldum, ilaç yazdırdım. Daha sonra aile yakınlarımın üzerine de yazdırdım. Bu ilaçları kendim kullandım. Ticaretini yapmadım." ifadelerini kullandı.

Sanık Serdar K, üzerine demir kapı düştükten sonra yaşadığı ağrılar nedeniyle ilaç kullanmaya başladığını, zamanla kullanım dozunu artırdığı için artık reçeteyle alamayınca sanık Mehmet K'ye ulaştığını öne sürerek, "Mehmet K. bana aracılık yaptı. Kimlik bilgilerimi verdim, ilaç yazdılar. Ben Mehmet'i arıyordum, o da bana reçete numarasını atıyordu. Hapları hep aynı eczaneden aldım." dedi.