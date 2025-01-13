Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da devam ediyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 15'i tutuklu, 31 sanığın yargılanmasına avukat beyanlarıyla devam edildi.

Güvenlik tedbiri nedeniyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı duruşmada söz verilen tutuklu sanık Mehmet Ali Taş'ın avukatı, olayın Taş ailesinin planı gibi yansıtıldığını ancak gerçeğin bu şekilde olmadığını savundu.

Taş'ın avukatı, "Müvekkilim olay günü jandarma tarafından olay yerine alınmamıştır. Bu nedenle olay yerinde de değildir. Olay günü oğluyla telefon görüşmesi yapmasının sebebi, bölgeden gelen silah sesleri üzerine duyduğu endişeden kaynaklıdır. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Remzi Taş'ın avukatı da müvekkilinin olay yerine gitmediğini, üzerine atılı suçu işlemediğini öne sürdü.

Tutuklu sanık Serkan Arslan'ın avukatı ise iddianamede müvekkilinin olay yerinde olduğu ve silah kullandığı belirtilse de buna dair somut bir delinin bulunmadığını iddia etti.

Arslan'ın avukatı, "Müvekkilim söz konusu gün, olay yerine gitmemiştir. Olaydan önce veya sonra herhangi bir planlama toplantısına katılmamıştır. Olayda zaten bir planlama da söz konusu değildir. Planlama söz konusu olsa, müvekkilimin de olay yerine gitmesi gerekir. Bu nedenle müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ediyorum." beyanında bulundu.

Tutuklu Tahsin Taş'ın avukatı da müvekkilinin olaydan 2 saat sonra incelenmesine rağmen üzerinde veya arabasında atış artığına rastlanmamasının, olayla alakası olmadığına dair önemli bir delil olduğunu savundu.

Taş'ın avukatı, "Gizli tanıkların beyanları da çelişkilidir. İki farklı gizli tanık, müvekkilimi başka şekillerde tarif etmiştir. Biri kısa boylu demiş, biri uzun boylu demiştir. Ayrıca müvekkilimin dövmeli olduğu söylense de müvekkilim 60 yaşında, mütedeyyin bir insandır, dövmesi de yoktur." ifadelerini kullandı.