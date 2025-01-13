Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:KonyaBüyükşehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Candaş Elbil
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün, Bazoer, Guilherme, Boateng, Prip, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
Goller: Dk. 1 Pedrinho, Dk. 45 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 14 Mert Müldür, Dk. 24 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 10 Tadic (Fenerbahçe) Dk. 29 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
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