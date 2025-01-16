Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile 19 Ocak Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:06 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        ABONE OL

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile 19 Ocak Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        Uçar, Kasımpaşa'nın bireysel oyuncu kalitesinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Ligin ikinci yarısını yeni başlangıç olarak kabul ediyoruz. O sinerjiyle hazırlıklarımıza başladık. Bugün de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İyi bir oyun ve sonuçla ikinci yarıya başlamak en büyük arzumuz. Taraftarımızın Fenerbahçe maçında olduğu gibi desteğine ihtiyacımız var. Onların yanımızda olması oyun iştahımızı, kalitemizi çok artırıyor. Onlardan ricam, bu maç arkamızda olsunlar. Umarım da istediğimizi alırız." diye konuştu.

        Yeşil beyazlı oyuncu Oğulcan Ülgün de galip gelmek için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Evimizde talihsiz puan kayıpları yaşadık, ikinci yarıda bunları telafi etmek istiyoruz." dedi.

        - Antrenman

        Konyaspor, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 oyunun ardından taktik çalışmayla sona erdi.

        Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?

        Benzer Haberler

        Konya'da, baraj tünelinde devrilen vagonun altında kalan işçi öldü
        Konya'da, baraj tünelinde devrilen vagonun altında kalan işçi öldü
        Konya'da tünel inşaatındaki kazada bir işçi hayatını kaybetti
        Konya'da tünel inşaatındaki kazada bir işçi hayatını kaybetti
        Konyaspor Kulübünde Ömer Korkmaz yeniden başkan seçildi
        Konyaspor Kulübünde Ömer Korkmaz yeniden başkan seçildi
        Konya'da Sağlık Serbest Bölgesi Çalıştayı gerçekleştirildi
        Konya'da Sağlık Serbest Bölgesi Çalıştayı gerçekleştirildi
        AK Parti Akşehir İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        AK Parti Akşehir İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Avukat uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
        Avukat uyuşturucu ticaretinden tutuklandı