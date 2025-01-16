Konya'da öğrencilere destek verildi

Konya'da Cansuyu Derneği Konya ve Batman Temsilciliği tarafından yürütülen çalışmalarda, soğuk kış günlerinde öğrencilere sabah okula giriş saatlerinde sıcak çorba ikramı haneye gıda ve kışlık kıyafet desteklerinde bulunuldu.

Cansuyu Konya Temsilcisi İsmail Tozan, çorba ikramının dışında 7 okulda yüzlerce öğrenciye kırtasiye seti hediye edildiğini, 13 okulda eğitim alan bin öğrenciye ise 1000 bot ve mont desteğinde bulunduklarını bildirdi.

Batman Temsilcisi Emin Turan, Batman'ın Sason ilçesinde ulaşılması zor Mereto Dağının zirvesinde bulunan Örenağıl-Taşlıca İlkokulunda eğitim alan ilkokul öğrencilerin giyim, ayakkabı, oyuncak ve kırtasiye ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade etti.