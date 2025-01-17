Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki amötör futbol karşılaşmasında "Sporda şiddet ve küfüre hayır" pankartları açıldı.

Üzümlü Cengiz Topel Ortaokulu, Üzümlü İmam Hatip Ortaokulu ve Üzümlü Savunma Sanayi ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler, öğretmenleriyle amatör futbol karşılaşmasını izledi.

Öğrenciler, sporda şiddet ve küfürün önüne geçilmesi amacıyla tribünlerde pankartlar açtı.

- Beyşehir'de doğa yürüyüşü

Beyşehir ilçesinde doğa yürüyüşü yapıldı.

Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu, Kurucuova Mahallesi sınırlarındaki kar örtüsü ile kaplı yayladaki parkurda bir araya gelerek doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, etkinliğe kentten 41 doğaseverin katıldığını belirterek, parkurda toplamda 9 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade etti.