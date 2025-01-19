Konya'da yasa dışı ava 134 bin 916 lira para cezası
Konya'nın Ereğli ilçesi Akgöl sazlık alanında yasa dışı avlandıkları tespit edilen 2 kişiye 134 bin 916 lira para cezası uygulandı.
Konya'nın Ereğli ilçesi Akgöl sazlık alanında yasa dışı avlandıkları tespit edilen 2 kişiye 134 bin 916 lira para cezası uygulandı.
Ereğli Milli Parklar Şefliği personeli tarafından gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, Akgöl Sazlıkları Tabiatı Koruma Alanı içerisinde, koruma altında bulunan 3 angut ördeğini canlı mühre olarak kullanarak avlanan 2 kişi yakalandı.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nca avlanan 2 kişiye toplamda 134 bin 916 lira idari para cezası uygulandı.
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