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        Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda kış dönemi kurs başvuruları başladı

        Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları Projeleri kapsamında Yüzme 3. Etap Kış Dönemi kurs başvuruları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:34 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:34
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        Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda kış dönemi kurs başvuruları başladı
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        Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları Projeleri kapsamında Yüzme 3. Etap Kış Dönemi kurs başvuruları başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başvuruların 20 Ocak - 03 Şubat'ta E-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılacağı duyuruldu.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "3. Etap Kış Dönemi yüzme kurslarımız 28 Ocak 2025'te başlayıp, 21 Mart 2025'te son bulacak. Yüzme Bilmeyen Kalmasın ve GSB Spor Okulları Projeleri kapsamında 7-15 Yaş arası çocuklarımıza açılacak yüzme kurslarımız ücretsiz ve haftada 2 gün olacak şekilde devam edecek. Konya Olimpik Yüzme Havuzumuza ilk kez kayıt yaptıracak çocuklarımız için başvuru esnasında proje türü olarak 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' seçilmelidir. Daha önce 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'ne kayıt olarak eğitim alan çocuklarımız için tekrar kayıt yaptırmak istenirse proje türü olarak 'GSB Spor Okulları Projesi' seçilerek başvuru tamamlanmalıdır."

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