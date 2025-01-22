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        Konya'da hükümlüler yarı yıl tatilinde okullara bakım yapıyor

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde, kamuya yararlı işte ücretsiz çalışma yükümlülüklerini yerine getiren hükümlüler tarafından belirli okullarda temizlik, bahçe düzenlemesi, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 18:56 Güncelleme: 22.01.2025 - 19:12
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        Konya'da hükümlüler yarı yıl tatilinde okullara bakım yapıyor
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        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde, kamuya yararlı işte ücretsiz çalışma yükümlülüklerini yerine getiren hükümlüler tarafından belirli okullarda temizlik, bahçe düzenlemesi, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

        Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Karatay Belediyesi Mevlana Anaokulu'ndaki temizlik ve bakım çalışması sırasında ziyaret ettiği hükümlülere teşekkür etti.

        İnal, projeyle topluma güven, bireye umut veren denetimli serbestlik sisteminin amacına uygun olarak hükümlülere iş disiplini kazandırılması ile toplumsal iyileşme ve fayda sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi.

        Ziyaretlere, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı ve Cumhuriyet Savcısı Murat Küçük eşlik etti.

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