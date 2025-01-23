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        Konya'da İl Jandarma Komutanlığınca değerlendirme toplantısı yapıldı

        Konya'da Vali İbrahim Akın başkanlığında, İl Jandarma Komutanlığı 2023-2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:08 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:08
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        Konya'da İl Jandarma Komutanlığınca değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Konya'da Vali İbrahim Akın başkanlığında, İl Jandarma Komutanlığı 2023-2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda, 2023-2024 yılında icra edilen faaliyetlerin değerlendirildi, 2025 yılının plan ve hedefleri görüşüldü.

        Düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, il jandarma komutan yardımcıları, ilçe jandarma komutanları ve birim amirleri katıldı.

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