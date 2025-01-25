Enkazdan gelen ses "umut ışığı" oldu

SAVAŞ GÜLER - HARUN REŞİT YILDIKO - Konya'nın Selçuklu ilçesindeki 4 katlı binada meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 3 kişiyi sağ olarak çıkaran itfaiyeciler, zamanla yarıştıkları anları paylaştı.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, zamana karşı mücadele başlattı.

Yaklaşık 17 saat ara vermeden enkaz altında kalanları kurtarmak için fedakarlıkla görevlerini yapan ekipler, 3 kişiyi sağ olarak çıkarmanın sevincini yaşıyor.

- Hayatlara dokunmanın gururunu yaşıyorlar

Enkazda kazdıkları tünelden 5 saat sonra bir kişiye ulaştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden itfaiye amiri Fatih Oflaz, AA muhabirine, ihbarla beraber enkaz alanına geldiklerini, çöken bina enkazında 5 kişinin olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Bir keşif yaptıktan sonra çalışmalara başladıklarını anlatan Oflaz, "İçeriye doğru girdiğimizde ses almaya başladık. Yakınlaştıkça sesler yaklaşıyordu ve bu bizim için bir umut ışığı oldu. Çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Çok şükür 5 kişiden 3'ünü girdiğimiz ilk bölgeden sağ salim çıkarmayı Allah bize nasip etti." dedi.

Oflaz, enkaz içindeki girdikleri alanın çok dar olduğu için ilk başta temas sağlayamadıklarını dile getirdi.

Mahsur kalan kişinin, el fenerinin ışığını görmesiyle temas sağladıklarını anlatan Oflaz, şunları kaydetti:

"En sonunda canlı halde gördük. Elini tuttuk. Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev yaptığım Hatay'da da aynı duyguyu yaşadım. Bir kişiye umut ışığı olmak, elini tutmak, bundan sonraki hayatında alacağı nefese vesile olmak bizim için çok büyük bir gurur. Enkaz altında hemen hemen 3'ü de aynı noktadalarmış. Çok dar bir alanda verimli bir kurtarma çalışması yaptık. İlk önce Muhammed'i, ardından Halid'i yaklaşık bir saat sonra da Ahmed'i çıkardık."

- Enkazdan sağ çıkarılanlar ekibin enerjisini artırıyor